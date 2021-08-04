Три знака зодиака склонны к нарциссизму: считают себя лучшими

Некоторые люди любят быть в центре внимания. Им нравится вызывать восхищение в свой адрес, и они требуют к себе особенного отношения.

Астрологи издания Femina назвали три знака зодиака, которые склонны к нарциссизму. Лев, Скорпион и Телец попали в этот список.

Лев

Этот знак любит выделяться и отличаться от других. Очень харизматичный Лев считает, что земля должна вращаться вокруг него. Его высокая самооценка придает ему уверенности в себе. А статус лидера помогает быть номером один в глазах своих близких.

Скорпион

По характеру Скорпион - очень сильный знак. Он уверен в себе и очень чувствительный. Гордость этого знака может в глазах собеседников показаться нарциссизмом. Его неизменная уверенность - всего лишь оболочка. На самом деле за этим скрывается глубокая сентиментальность.

Телец

Уроженцы этого знака постоянно верят в свою правоту, даже если ошибаются. Они умеют войти в доверие собеседника, а потом запугать его. Заносчивость этого знака часто говорит о том, что чужое мнение не имеет для него значение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Три знака зодиака могут взлететь вверх по карьерной лестнице этим летом, поскольку имеют все шансы на повышение.

Несколько знаков зодиака считаются наиболее общительными. С ними никогда не соскучишься и всегда будет о чем поговорить.

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