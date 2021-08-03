Три знака зодиака склонны к хитрости и обману: с ними нужно быть начеку

Честность - важный принцип человеческих отношений. Но, к сожалению, есть знаки зодиака, которым чуждо это качество.

Астрологи издания santeplusmag назвали представителей зодиакального круга, которым лучше не доверять. Именно они склонны к хитрости и обману.

Близнецы

Уроженцы этого знака известны своей двойной игрой. Они могут быть добрыми и очаровательными, но в любой момент способны нанести удар в спину. Если вы откроете им секрет, они вполне могут использовать его против вас. Близнецы лицемерны по своей природе.

Рак

Уроженцы этого знака имеют репутацию заботливых, эмоциональных и готовых на все ради окружающих. Но они также готовы на все, чтобы получить максимальную выгоду для себя, даже если для этого нужно использовать вас. Они убеждают себя, что у них есть только один шанс здесь, на Земле, и что лучше всего им воспользоваться.

Водолей

Под своей мечтательной внешностью уроженцы созвездия Водолея прочно привязаны к настоящему моменту и могут мыслить по-настоящему сложными способами. Они все анализируют и наблюдают за моментом вашей слабости, чтобы использовать это в своих интересах. Всегда будьте начеку, когда находитесь рядом с ними.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тельцы, Скорпионы, Львы, Раки, Козероги и Рыбы привыкли придерживаться тотального контроля в отношениях.

Астрологи назвали пять самых сильных духом знаков зодиака, которые всегда добиваются своего.

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