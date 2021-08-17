Три знака зодиака с самым сложным характером: к ним трудно найти подход

Будь то в офисе, дома или с друзьями, часто случается, что вы встречаетесь с людьми, которые просто невыносимы в повседневной жизни. С ними тяжело строить отношения и найти какой-либо компромисс.

Эксперты по звездам издания Horoscopedujour назвали три знака зодиака с самым сложным характером. Они могут обидеть и задеть любого.

Овен

Представители этого знака очень упрямы и непокорны. Они привыкли принимать решения по своему усмотрению, не обращая внимания на мнение других. Им трудно контролировать свои эмоции. Овны никогда не пойдут первыми на примирение и до конца будут стоять на своем. Они всегда считают себя лучшими в том, что делают.

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Козерог

Представители этого знака не любят сюрпризы, вещи или людей, которые появляются неожиданно. Все должно быть организовано и понятно. Они самые пессимистичные, скупые и могут ставить профессиональную деятельность выше семьи. Тем не менее, время от времени Козероги могут быть милыми, особенно когда им что-то нужно.

Скорпион

Рожденные под этим знаком имеют сложный характер. У них завораживающий взгляд, они легко подчиняют себе окружающих, но их агрессия и вспыльчивость отпугивают. Какое-то время Скорпионы могут быть самыми лояльными, но при малейшем разочаровании их обида превращается в месть.

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