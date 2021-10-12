Три знака зодиака рискуют потерять много денег в октябре: их могут преследовать неудачи

Октябрь приготовил несколько неприятных сюрпризов для трех знаков зодиака. Им стоит быть осторожными с финансами.

Астрологи издания Рroiezionidiborsa назвали тех, кто рискует потерять много денег в октябре. Их могут преследовать неудачи.

Близнецы

Представителям этого знака необходимо быть особенно внимательными во взаимоотношениями с другими. Потребуется много спокойствия и хладнокровия, особенно с учетом расходов, которые прибудут к концу месяца и началу следующего.

Стрелец

Уроженцам этого знака нужно быть по-настоящему осторожными в октябре, хотя они и так живут в постоянном стрессе. Стрельцам нужно обратить внимание на расходы.

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Козерог

Рожденные под этим знаком тоже переживают период, далекий от счастья. На самом деле, из-за беспокойства и нервозности Козероги борются с долгими и сложными бюрократическими проблемами. Им нужно научиться отдыхать и не торопить событья.

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