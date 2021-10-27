Три знака зодиака получат хорошую прибыль: гороскоп на 27 октября

Раки могут изменить свою жизнь к лучшему, а Стрельцам следует проявить свои таланты руководителя. Дев ожидает хорошая прибыль, Овны и Львы тоже получат достойную оплату за работу.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 27 октября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Сегодня сделаете для себя важное открытие – оказывается, для того, чтобы получать деньги, не обязательно тяжело работать, иначе грузчики были бы самыми богатыми людьми. А деньги могут приходить и от умственной деятельности, выдумок и креатива.

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Телец

Вы чувствуете себя связанными какими-то домашними делами, условностями, правилами или стереотипами, которые не позволяют вам поступать свободно, а принуждают к определенным действиям или бездействию, которые вам очень не нравятся.

Близнецы

Вдруг захочется забросить старые пристрастия, работу, интересы и ухватиться за новые идеи и начать все сначала, чтобы почувствовать этот подъем, когда вы готовы день и ночь заниматься новыми интересными делами.

Рак

Вы пытаетесь трансформировать свою старую жизнь в нечто более позитивное и успешное, учитывая опыт предыдущих ошибок, потерь и достижений. И этот ваш эксперимент обещает быть достаточно успешным.

Лев

Приходится дополнительно напрягаться и брать на себя лишнюю работу Возможно, кто-то из сотрудников нуждается в вашей помощи или наваливает на вас дополнительные нагрузки. Впрочем, это будет хорошо оплачиваться.

Дева

День обещает хорошие заработки, отличную прибыль, а иногда и безумные неожиданные деньги, приходящие из других источников. И сегодня вы можете учиться тратить средства на себя, на свои желания и капризы, а не только на необходимые минимальные траты.

Весы

День будет отличаться спокойным настроением, общение с другими будет милым и непринужденным, вы будете выслушивать других и давать ценные советы. Впрочем, вы поможете даже тем, что просто даете другим высказаться.

Скорпион

Общение сегодня будет отличаться повышенной эмоциональностью, но будет достаточно продуктивным. Ваши новые идеи нуждаются в том, чтобы их проговорили, о них услышали, вам крайне важно получить обратную связь.

Стрелец

Настало время проявить все свои таланты руководителя. И если вам пока некем руководить, то стоит тренироваться на себе – поставить задачу, сконцентрироваться на ее выполнении, определить поощрение или штраф за невыполнение.

Козерог

Перед вашим воображением разворачивают целый спектакль, строя прекрасные воздушные замки и обещая золотые горы. Конечно, это достаточно приятное занятие – мечтать и воображать, но стоит все же вернуться на землю к суровой реальности.

Водолей

Чувствуете себя довольно защищенными, поскольку у вас на счету или в кармане есть определенная сумма, что дает вам все основания не беспокоиться о вопросах финансов. И вы уверенно смотрите в будущее, по крайней мере знаете, что вы сможете удовлетворить свои базовые потребности.

Рыбы

Вас провоцируют и подталкивают к не совсем праведному поведению, но в последнее время вы себя вели настолько идеально, что не помешало бы как-то подпортить ваш идеальный имидж. Поэтому погуляйте, как хотите, несмотря на правила и условности.

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