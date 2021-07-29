Три знака зодиака получат большие деньги: гороскоп для всех на 29 июля

В четверг, 29 июля, Тельцам придется искать пути пополнения своего бюджета, Близнецы, Девы и Стрельцы наоборот – легко получат круглую сумму, а в жизнь Овнов ворвется страсть. Вместе с тем Весам посоветовали откинуть плохие мысли, а Козерогам – активно работать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июля. Кто будет смелым и решительным в этот день, а кто почувствует триумф, читайте дальше.

Овен

Становитесь чрезвычайно привлекательными и личная жизнь выходит на первый план – у вас могут быть встречи, флирт, страстное общения. Вы даже можете пожертвовать работой ради романтических свиданий.

Телец

Вы видите, что денег сейчас вам не хватает – приходит осознание, что вам может не хватить даже на самые главные статьи расходов. Выход один – искать варианты пополнения бюджета. И сегодня к вам могут прийти такие перспективные предложения.

Близнецы

День обещает быть финансово успешным - есть большая вероятность получить хорошие деньги за работу или услуги. Впрочем, сегодня вам средства могут дать и просто так - за красивые глаза, на развитие вашего проекта или даже на удовольствия.

Рак

Несмотря на то, что внешне ваша жизнь не слишком меняется, сегодня вы можете почувствовать настоящий триумф, ведь ваши таланты будут замечены на очень высоком уровне. Поэтому растет ваша слава, экспертность и самоуважение.

Лев

Вы можете неожиданно получить приглашение в международную поездку, а может и сами в конце концов решитесь на дальние странствия и будете прилагать максимум усилий к тому, чтобы ваша частная или деловая поездка состоялась.

Дева

Если вы давно о чем-то мечтали, но вам для осуществления замыслов не хватало денег, то сегодня – тот день, когда вам могут буквально с неба упасть средства, и вы уже можете себе позволить все, что захотите, даже какие-то очень грандиозные вещи.

Весы

Что-то вас может очень сильно напугать, особенно какая-то неуверенность, неизвестность, когда вы не понимаете, что происходит, и поэтому будете склонны думать о наихудших варианта развития событий. Не думайте сразу о плохом, не все так страшно.

Скорпион

Прибыль понемногу растет, вы собираете хороший урожай в прямом и переносном смысле, и вам становится так радостно на душе, что вы можете устроить настоящий праздник, или стать гостем на таком празднике урожая.

Стрелец

Приходят наконец деньги, но с ними – и новые соблазны, и вы можете потратить всю ту сумму, которую получите, совсем не на те полезные вещи, которые запланировали, и которые вам необходимы, а на какие-то эмоциональные и внезапные прихоти или желания ваших родных.

Козерог

Напряжение растет, но для вас оно – как волшебный пендель для того, чтобы вы что-то сделали. И вы начинаете активно работать, что-то совершенствовать, двигаться, получать новые знания, учиться новым навыкам.

Водолей

Вы можете достаточно долго сидеть на одном месте и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В конце концов, вам просто так скучно, что вы не готовы и руку поднять или шагу ступить. А мозги между тем решают, что делать дальше.

Рыбы

Говорят, что смелость завоевывает целые города. Вот и вы сегодня будете настолько смелыми и решительными, что даже самые сложные проблемы решаются очень легко, а преграды падают под вашим натиском.

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