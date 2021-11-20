Три знака зодиака отличаются самовлюбленностью: считают себя лучше других

Некоторые люди считают себя лучше всех и делают все возможное, чтобы получить желаемое. Хотя они могут казаться очаровательными и приветливыми, на самом деле отстранены и лишены сострадания и сочувствия.

Астрологи издания Еlcordillerano назвали три знака зодиака, которые отличаются самовлюбленностью. Они полны решимости достичь цели.

Дева

Рожденные под этим знаком стремятся к совершенству, поэтому хотят идеального партнера, идеального дома, идеальной работы. Девы очень высокомерные и способны лгать, чтобы получить желаемое. Уроженцы знака отличаются самовлюбленностью и хотят, чтобы другие видели только их хорошие стороны.

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Телец

Представители этого знака считают себя лучше всех. Они искусные манипуляторы, могут быть поверхностными и способны убеждать людей делать то, что им выгодно. Тельцы думают в первую очередь о себе и готовы пойти по головам, чтобы достичь того, чего желают.

Лев

Уроженцы этого знака очень самоуверенные люди. Они искренне верят, что мир вращается вокруг них и сделают все, чтобы удовлетворить свои желания. Львы нуждаются в постоянной похвале и пытаются доказать окружающим, что лучше всех. Если им сделать замечания - могут разорвать отношения и даже отомстить.

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