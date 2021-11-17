Три знака зодиака очень подвержены депрессии: могут впадать в уныние из-за мелочей

Некоторые люди более склонны впадать в депрессию. Они чаще испытывают негативные эмоции и расстраиваются из-за мелочей.

Астрологи издания Еlcordillerano назвали три знака зодиака, которые очень подвержены депрессии. Узнайте, кто есть в списке.

Рак

Уроженцы этого знака больше всего недовольны, когда плохо выглядят. Они очень капризные и эмоциональные, поэтому часто впадают в депрессивное состояние. Чтобы побороть негативные эмоции, Раки предпочитают заниматься спортом.

Весы

Представителям этого знака важен контроль, поэтому они часто расстраиваются, когда что-то идет не по плану. Их нерешительный характер также влияет на эмоции, что может привести к путанице в том, что они на самом деле чувствуют.

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Рыбы

Рожденные под этим знаком строги в отношении порядка и традиций. Они очень чувствительны, когда дело касается семьи. Поэтому, если у близких людей проблемы - они переживают этот период вместе с ними.

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