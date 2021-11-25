Три знака зодиака очень ненадежны: они могут легко забыть обещания
Многим свойственно иногда что-то забывать, но некоторые делают это слишком часто, и более того - намеренно. Они не выполняют обещания, что становится причиной недопониманий и конфликтов.
Астрологи издания Аcusticafm назвали три самых ненадежных знака зодиака. Узнайте, кто есть в списке.
Близнецы
Близнецы сочетают в себе две крайности, что, следовательно, создает проблемы. С одной стороны, они очень ответственны и всегда старают держать слово, но с другой, если что-то их выведет из себя, они моментально забудут об обещаниях. Более того, представители знака могут отомстить за обиду. Их нестабильный характер и постоянные перепады настроения делают их ненадежными друзьями.
Дева
Представители этого знака отличаются сложным характером и стремятся к совершенству. Они критикуют все вокруг, поэтому рассчитывать на их поддержку в трудной ситуации не стоит. Девы могут разорвать отношения с близкими друзьями даже из-за мелочи и не прощают замечаний в свой адрес.
Лев
Представители этого знака любят быть в центре внимания и готовы на все, чтобы достичь успеха. Львы бывают невыносимыми и чрезмерно агрессивными, если что-то ижет не так. Они могут отказаться от выполнения обещаний и легко выходят из себя. Львов лучше не злить, иначе большого скандала не избежать.
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