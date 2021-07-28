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Три знака зодиака никогда не подведут: на них всегда можно положиться

3.6т
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Умение выразить поддержку - важное качество каждого человека. Если вам нужен надежный друг, вам стоит обратить внимание на людей трех зодиакальных созвездий.

Астрологи издания Оhmymag назвали знаки зодиака зодиака, которые, несомненно, проявят к вам сострадание и выручат в любой момент. Именно на Скорпионов, Тельцов, Львов можно рассчитывать в самых сложных ситуациях.

Скорпион

Если вы дорогой человек для Скорпиона - он никогда вас не подведет. Даже если вы будете в ссоре, ничто не испортит его преданность и он всегда будет рядом.

Телец

Телец - упрямый знак, который так легко не отпускает людей. Сколько бы вы с ним ни спорили и не хотели разорвать связи, его верность всегда будет выше. Поэтому он будет стремиться улучшить отношения и найти способ примириться с вами. Даже если это не взаимно, Телец будет вашим другом на всю жизнь

Лев

Это верный знак по отношению к близким ему и тем, кого он любит. Однако если вы будете ему перечить, рискуете потерять отношения и навлечь гнев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Наталья Софиенко Наталья Софиенко
Тема
Астрологический прогноз
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