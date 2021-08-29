Три знака зодиака не умеют открыто говорить о чувствах: они не торопятся с решением

Есть люди, которые не склонны торопиться с громкими признаниями в любви. Им нужно время, чтобы подтвердить свои чувства.

Астрологи издания Laviedesreines назвали три знака зодиака, которые не умеют открыто говорить о своих чувствах. Они не видят необходимости торопить события.

Водолей

Рожденные под этим знаком известны своим независимым, эксцентричным и динамичным характером. Они не могут оставаться на месте, поэтому часто вовлечены в работу, в дружеские или романтические отношения. В любовных делах Водолеи двигаются очень медленно, потому что предпочитают не торопиться, чтобы найти человека, который им больше всего подходит. Но когда они чувствуют себя комфортно, полностью остаются верными и преданными своему партнеру.

Видео дня

Козерог

Представители этого знака в любви чрезвычайно лояльны и покорны. Прежде чем отдаться своим чувствам, Козероги предпочитают не торопиться. Им важно быть уверенными в своем выборе. Поэтому в начале отношений они могут казаться холодными и отстраненными. Но за их серьезностью и расчетливостью на самом деле скрывается очень глубокая потребность во внимании и поддержке.

Близнецы

Рожденные под этим знаком не дают обмануть себя сердцу, а прислушиваются к своему разуму. Такой способ работы они применяют во всех сферах жизни. Близнецы никогда не будут вкладывать деньги в отношения, пока не убедятся в том, что это все серьезно. Они могут находиться в отношениях год или два, прежде чем произнести долгожданное "Я люблю тебя". Им важно прочувствовать романтику, чтобы открыть сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL: