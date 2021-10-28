Три знака зодиака не терпят критики: это может испортить отношения навсегда

Есть люди, которые спокойно и разумно относятся к критике, но никогда не позволяют никому переходить личные границы. С другой стороны, есть те, которые неуверенны в себе и никогда не могут равнодушно воспринимать чужие суждения.

Астрологи издания Рinkvilla назвали три знака зодиака, которые не терпят критики. Это может испортить отношения навсегда.

Лев

Уроженцы этого знака считают себя лучшими во всем. Они уверены, что никогда не могут совершить ошибку или сделать что-то не так, и поэтому не знают, как справиться с критикой, которая встречается на их пути.

Дева

Рожденные под этим знаком считают себя перфекционистами. Они думают, что обладают лучшими навыками и способностями, чем большинство людей, и превосходят всех остальных. Это причина их обид на критику.

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Стрелец

Представители этого знака не могут конструктивно воспринимать критику, но у них есть привычка ставить под сомнение свои способности, поэтому чувствуют себя обиженными и оскорбленными.

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