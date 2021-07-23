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Три знака зодиака не склонны к состраданию: иногда могут быть жесткими

2.3т
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Не все люди имеют одинаковый уровень сочувствия или сострадания. Некоторых ничто не может заставить плакать, в то время как другим будет трудно сдержать свои чувства даже при просмотре фильма.

Астрологи издания Оbjeko выделили три самых черствых знака. Они считаются менее склонны к излиянию чувств. Это Телец, Стрелец и Водолей.

Телец

Уроженцы этого знака не склонны часто высказываться о своих чувствах, поэтому они редко плачут и не показывают свои переживания. Из-за своей прямолинейности могут показаться неприветливыми собеседниками. Тельцы легко раздражаются и им сложно подобрать слова поддержки.

Стрелец

Представители этого знака наименее чувствительны. В тяжелых периодах они видят много положительных вещей. Для этого знака улыбка - лучший способ избежать трудностей, которые могут присутствовать в жизни. Стрелец не умеет поддерживать и с него получается не очень хороший слушатель.

Водолей

Они плохо справляются с состраданием. Они очень спокойны и независимы, что для некоторых может показаться равнодушием. Иногда Водолей очень требователен и если не оправдать его ожидания, покажет не лучшую свою сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Среди двенадцати знаков зодиака особенно выделяются три, которые считаются наиболее общительными. Они всегда подберут нужные слова для приятного общения.

  • Астрологи назвали идеальный возраст для брака по знаку зодиака. Некоторые из них подходят к решению о браке очень взвешенно и не спешат с походом в ЗАГС.

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Автор
Наталья Софиенко Наталья Софиенко
Тема
Астрологический прогноз
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