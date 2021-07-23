Три знака зодиака не склонны к состраданию: иногда могут быть жесткими

Не все люди имеют одинаковый уровень сочувствия или сострадания. Некоторых ничто не может заставить плакать, в то время как другим будет трудно сдержать свои чувства даже при просмотре фильма.

Астрологи издания Оbjeko выделили три самых черствых знака. Они считаются менее склонны к излиянию чувств. Это Телец, Стрелец и Водолей.

Телец

Уроженцы этого знака не склонны часто высказываться о своих чувствах, поэтому они редко плачут и не показывают свои переживания. Из-за своей прямолинейности могут показаться неприветливыми собеседниками. Тельцы легко раздражаются и им сложно подобрать слова поддержки.

Стрелец

Представители этого знака наименее чувствительны. В тяжелых периодах они видят много положительных вещей. Для этого знака улыбка - лучший способ избежать трудностей, которые могут присутствовать в жизни. Стрелец не умеет поддерживать и с него получается не очень хороший слушатель.

Водолей

Они плохо справляются с состраданием. Они очень спокойны и независимы, что для некоторых может показаться равнодушием. Иногда Водолей очень требователен и если не оправдать его ожидания, покажет не лучшую свою сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Среди двенадцати знаков зодиака особенно выделяются три, которые считаются наиболее общительными. Они всегда подберут нужные слова для приятного общения.

Астрологи назвали идеальный возраст для брака по знаку зодиака. Некоторые из них подходят к решению о браке очень взвешенно и не спешат с походом в ЗАГС.

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