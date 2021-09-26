Три знака зодиака не прощают измен: они навсегда разорвут отношения

Многие в отношениях больше всего боятся предательства. Измена может разрушить все и привести к разрыву.

Астрологи издания Сhedonna отметили три знака зодиака, которые не прощают измен. Они никогда не вернутся к человеку, который их предал.

Телец

Представители этого знака верны своим ценностям и ставят на первое место семью. Когда они встречают свою половинку, стараются строить отношения на доверии, но сами часто испытывают ревность. Если партнер им изменит, они уйдут и никогда не простят предательства.

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Рак

Уроженцы этого знака никогда не прощают измен. Раки отличаются чувствительностью и берут все близко к сердцу, поэтому предательство близкого человека может стать для них серьезным потрясением.

Дева

Рожденные под этим знаком очень ревнивы и боятся быть брошенными. Если в отношениях дело доходит до подозрений, они могут устроить скандал и даже отомстить человеку, который им сделал больно.

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