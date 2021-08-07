Три знака зодиака – настоящие тусовщики: обожают шумные компании

Вечеринки до конца ночи - это привычное дело для пяти представителей зодиакального круга. Эти люди не представляют свою жизнь без шумных компаний, клубной музыки и толп людей.

Астрологи издания Оhmymag назвали пятерку самых компанейских знаков зодиака. Они завсегдатаи вечеринок.

Овен

Всегда готов к вечеринкам. Он король развлечений, ведь с ним никогда не скучно. Овен любит веселиться и поднимать настроение каждую ночь. Представитель этого созвездия любит танцевать и часто выходит с вечеринки последним. Ничто не может его остановить, даже восход солнца.

Близнецы

Вам нравится атмосфера вечеров. Вы - душа любой компании. Как очень общительный человек, любите оживлять вечер играми, которые собирают всех за одним столом, а ваши друзья любят наслаждаться вашей компанией.

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Весы

Вы шопоголик, поэтому вам нравится показывать свои новые наряды вечером, чтобы все могли вас видеть. Вы очень соблазнительны и в полной мере пользуетесь каждым моментом. Алкоголь часто является вашим лучшим другом, помогающим расслабиться.

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