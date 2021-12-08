Три знака зодиака - настоящая 'душа компании': с ними не будет скучно никому

С настоящими друзьями одно приключение не ждет другого. Некоторые дружеские отношения так крепки просто потому, что они настолько интересны, что без них невозможно обойтись.

Эксперты по звездам издания Сlindoeil отметили три знака зодиака, которые являются "душой компании". С ними никогда не бывает скучно и есть о чем поговорить.

Близнецы

Любопытные и открытые по натуре Близнецы будут проводить время, делясь своими последними открытиями или знаниями. Прирожденные коммуникаторы знают, как сделать любую минуту общения с друзьями еще веселее.

Стрелец

Представители этого знака легко относятся к жизни и наслаждаются каждым днем. Они прирожденные оптимисты и всегда знают, как воспользоваться ситуацией. С ними невозможно провести плохой вечер.

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Водолей

Уроженцам этого знака нравится оригинальность, поэтому они всегда смогут предложить новаторские решения проблем. С ними всегда весело, легко и комфортно. Водолеи сделают все, чтобы подбодрить близкого человека.

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