Три знака зодиака могут встретить настоящую любовь в июле: названы судьбоносные дни

Июль 2021 года окажется особенно романтичным для трех знаков зодиака: Овнов, Близнецов и Стрельцов. Они вполне могут встретить в этом летнем месяце вторую половинку.

Об этом заявила американский астролог журнала Refinery29 Лиза Стардаст. По ее словам, представителей этих звездных знаков ожидают спонтанные свидания и жаркие поцелуи.

Овен

Овны по натуре эмоциональные и требуют большего от своей второй половины. На одной страсти их невозможно удержать. Новолуние 10 июля побудит вас переосмыслить жизнь и обзавестись парой. 13-14 июля вас ожидают неожиданные встречи с потенциальными женихами.

Близнецы

Близнецы откроют дверь для новых отношений. Вы жаждете азарта и хотите познакомиться с интересными людьми, встреча с которыми ожидается 13 июля, когда произойдет соединение Венеры и Марса во Льве. Несмотря на серьезные отношения, вас будет тянуть к общению с другими ухажерами.

Стрелец

Стрельцы почувствуют эмоциональное облегчение и спокойствие в тот момент, когда ретроградный Меркурий покинет свою тень, а случится это 7 июля. Все ваши текущие проблемы в отношениях исчезнут, как и ваши надоедливые бывшие, которые всплыли на поверхность за последние несколько недель. Если вы не замужем, то Новолуние в Раке 10 июля станет идеальным временем, чтобы завести новые знакомства. 13 июля представители этого знака зодиака могут закрутить короткий роман.

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