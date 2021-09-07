Три знака зодиака могут встретить любовь в сентября: звезды сулят им счастье

Первый месяц осени может принести некоторым из нас не только долгожданную прохладу, но и жаркие ощущения. Некоторые разделят этот период со своей второй половинкой и погрузятся в романтические приключения.

Эксперты по звездам издания Kolezanka отметили три знака, которые могут встретить любовь в сентябре. Им подарят нежность и окутают заботой.

Лев

С наступлением первого месяца осени жизнь Льва изменится. Представителям этого знака необходимо позаботиться о личной жизни, а профессиональные вопросы лучше отложить на время. Они могут встретить свою половину. Однако им стоит проявлять заботу к своему партнеру, поскольку одного обаяния будет мало.

Видео дня

Скорпион

Рожденных под этим знаком ждет настоящая дуэль за сердце любимого человека. Звезды предсказывают конкуренцию, а значит - будет достойный соперник. Но не стоит переживать. Достаточно проявить терпение и выдержку, быть собой. Когда Скорпионы вступают в новые отношения, им необходимо помнить старые ошибки и не повторять их.

Стрелец

Сентябрь будет очень благоприятным для Стрельцов. Их ждет много новых знакомств, и каждое так или иначе повлияет на жизнь. Некоторые новые знакомства помогут им продвинуться в карьере, а некоторые сулят настоящую любовь. Однако астрологи советуют не торопиться с принятием решений. Для начала необходимо присмотреться к своему партнеру и узнать его получше.

Как сообщал OBOZREVATEL: