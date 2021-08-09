Три знака зодиака могут впасть в депрессию из-за мелочи: эмоции берут над ними верх

Под словом "депрессия" скрывается много проблем и трудностей. Это состояние негативно влияет на повседневную жизнь в целом.

Астрологи издания Оhmymag выделили три знака зодиака, которые могут легко упасть в уныние. Они не умеют управлять своими эмоциями и расстраиваются по любому поводу.

Овен

Представители этого знака боятся боли и болезней. Они постоянно беспокоятся на этот счет и быстро поддаются пессимизму, который может привести к депрессии. Их состояние может сильно ухудшиться, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.

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Рак

Уроженцы этого знака обеспокоены своим здоровьем и всегда переживают, что с ними может что-то случиться. Все эти факторы могут вызвать депрессию. Им тяжело расслабиться и получать удовольствие от жизни. Позитивные мысли могут быстро вывести их с этого состояния.

Козерог

Рожденные под этим знаком предпочитают замкнуться в себе, чтобы избежать критики окружающих. Они держат свои эмоции глубоко внутри, независимо от того, положительные или отрицательные. Такое поведение может вызвать депрессию.

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