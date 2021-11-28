Три знака зодиака могут вернуться к бывшим в 2022 году: астрологи рассказали, ждет ли их счастье
2022 будет годом интенсивных изменений для многих. Он символизирует начало больших перемен, но в жизнь некоторых уроженцев зодиакального круга можут вернуться люди из прошлого.
Астрологи издания Аstrofame выделили три знака зодиака, которые могут возобновить отношения с бывшими в следующем году. Узнайте, ждет ли их счастье в таком союзе.
Телец
Независимые Тельцы полны решимости добиться успеха в личной жизни в 2022 году, даже если это означает возвращение к бывших. Однако для создания гармоничного союза им придется пойти на уступки, иначе новое расставание может оказаться неизбежным.
Скорпион
Представители этого знака пережили взлеты и падения в 2021 году. В следующем году их ожидает счастье и радость в любовных отношениях. Случайная встреча с бывшим парнером может перерасти в бурний роман, но финал будет зависить от обоих - если удастся найти взаимопонимание, все может закончиться браком.
Рыбы
У рожденных под этим знаком будет много возможностей устроить личную жизнь. Конец года особенно благоприятен для возобновления отношений с бывшими. Звезды прочат Рыбам счастье в личной жизни, но для этого нужно отдаться эмоциям и отпустить обиды.
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