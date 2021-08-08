Три знака зодиака могут легко разбогатеть: удача их любит

Иногда человеку кажется, что ему не хватает везения и удачи в жизни. И астрологи полностью согласны с этим мнением. По их словам, есть люди, которые настоящие счастливчики, и судьба помогает им в легком успехе.

Эксперты по звездам издания Flair назвали три самых фартовых знака зодиака. Они могут легко разбогатеть.

Козерог

Рожденные под этим знаком очень амбициозны и горды. С них получаются отличные и надежные руководители. Им легко добиться нужной цели в жизни, и удача всегда будет на их стороне.

Близнецы

Уроженцы этого знака умеют правильно распоряжаться финансами. Им хорошо удается выполнять свою работу от начала до конца. Они упорно двигаются вперед и достигают большого успеха.

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Весы

Общительные и харизматичные Весы всегда умеют поддержать разговор и вынести для себя нужную информацию. Их трудолюбие и удача помогают им хорошо вести бизнес и с успехом расти в этом направлении.

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