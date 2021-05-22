Три знака зодиака, которых может ждать беременность в 2021 году

Этот год точно станет счастливым для трех знаков зодиака, которые наконец осуществят свою мечту стать мамой. У Раков, Весов и Козерогов большие шансы забеременеть.
Главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор изучила звезды и пришла к выводу, что представительницы этих созвездий могут рассчитывать на пополнение в семье. Пора начинать выбирать милые детские комбинезоны и очаровательные вещицы.
Рак
Плутон вызовет глубокие изменения в отношениях со второй половинкой, Сатурн и Юпитер поспособствуют важному событию, связанному с сексуальностью. А Нептун в Рыбах и тригон в знаке Рака пошлют волны плодородия. Уран поможет изменить привычки.
Весы
Они уже готовы и станут супермамами. Даже если Плутон продолжит немного волновать Весов с психической точки зрения, Юпитер и Сатурн будут способствовать зачатию. Эти две планеты будут находиться в творческом и "семейном" секторе в течение большей части года. И это подтолкнет Весов к новым важным семейным обязанностям. Уран может создавать сюрпризы, связанные с сексуальностью, и, поскольку он находится в Тельце, знаке, связанном с материнством, Весы могут забеременеть.
Козерог
Плутон побудит мечтающего о семье Козерога получить новый жизненный опыт. Нептун в знаках воды увеличит плодородие. Уран будет находиться в пути в секторе детей и созидания Козерога. Планетарная конфигурация может удивить и привести к рождению малыша.
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