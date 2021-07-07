Три знака зодиака кардинально изменят жизнь в июле: им будет везти во всем

С 22 июня солнце вошло на территорию Рака. Вся первая половина июля будет купаться в его теплой энергии, которая принесет пользу всем знакам зодиака.

Но, согласно предсказаниям американского астролога Ройи Баклунда в журнале Elite Daily, уроженцам Водных знаков, а именно Скорпиону, Рыбам и Раку - будет везти больше других.

Рожденным под этими знаками стоит воспользоваться огромной дозой вдохновения и воображения, которая придет к ним во второй месяц лета.

В июле космос преподнесет великие дары, и вам просто нужно ценить все, что встречается на вашем пути, говорит астролог. По его словам, водные знаки наконец-то получат награды, которых заслуживают.

Изюминка этого месяца - новолуние в Раке, которое состоится в пятницу, 9 июля. Это будет идеальное время, чтобы начать все сначала и начать заниматься тем, что действительно делает вас счастливыми. Это также подходящее время для творчества и художественного самовыражения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июле успех на работе и в бизнесе ждет Овнов, Львов, Скорпионов и Стрельцов.

Астрологи определили, какие спортивные дисциплины являются наиболее рекомендуемыми в соответствии с вашим астрологическим знаком.

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