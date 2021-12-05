Три знака зодиака часто выводят из себя других: у них очень сложный характер

Некоторые представители зодиакального круга отличаются склочным характером и легко могут устроить скандал. Они не способны контролировать эмоции и могут "взорваться" из-за мелочи.

Эксперты по звездам издания Рositivevibration назвали три знака зодиака, которые часто выводят из себя людей. Узнайте, кто отличаеся сложным характером.

Телец

Уроженцы этого знака не забывают обид, особенно когда дело касается бывших отношений. Они способны еще долгое время следить за жизнью экс-парнера и даже пакостить ему. Не лучше обстоят дела и в дружбе - Тельцы не прощают замечаний и могут прекратить общение, даже не объяснив причин.

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Рак

Эмоциональным Ракам сложно управлять своими чувствами, и это становится главной причиной их проблем. Они могут звонить своим бывшим, чтобы излить им душу, что вредит новым отношениям. На работе они точно также не умеют держать себя в руках и легко могут испортить отношения с коллегами.

Рыбы

Уроженцы данного знака очень застенчивы и неуверенны в себе. Им так и не удается по-настоящему отпустить прошлое, они пытаются найти причину неудач и впадают в депрессию. Это наносит вред их личной жизни и портит отношения с окружающими.

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