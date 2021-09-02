Три знака зодиака будут преследовать неудачи в сентябре: возможны большие конфликты

Сентябрь считается временем перемен, ведь все прощаются с летом. Этот месяц может принести проблемы некоторым представителям зодиакального круга.

Астрологи издания Рroiezionidiborsa назвали три самых неудачливых знака зодиака в сентябре. Им нужно подготовиться к неожиданным сюрпризам в первый месяц осени.

Рак

Сентябрь будет довольно неоднозначным месяцем для этого знака зодиака. Что дома, что на работе может возникнуть недопонимания. Ракам, которые стоят перед выбором, придется принять решение. Специалисты также предупреждают о возможных проблемах с суставами или желудком.

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Лев

У Львов будет сложная ситуация на работе, это может быть связано с отложенными делами и множествами проектов. В любви также возникнут проблемы. Лучший совет для рожденных под этим знаком - постараться расслабиться в этом месяце.

Водолей

Для тех, кто родился под знаком Водолея, сентябрь будет месяцем полным напряженности и споров. С финансовой точки зрения вам понадобится мудрость и, прежде всего, - баланс. В любви у Водолеев могут быть небольшие проблемы.

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