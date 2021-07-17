Три знака зодиака боятся болезней: любая мелочь может вывести их из себя

Вы будете удивлены, но новые привычки, связанные с коронавирусом - соблюдение дистанции, ношение масок, использование антисептиков и других мер предосторожности стали по душе некоторым астрологическим знакам. Ведь для них важны чистота и гигиена.

Астрологи издания Аufeminin выделили трех представителей, которые боятся бактерий. Рак, Дева и Козерог попали в список чистюль.

Рак

Представитель этого знака считается самым ипохондрическим среди всего зодиака. Он часто занимается ненужным самолечением или сразу бежит к врачу. Один из способов удержать вас рядом с ним - преувеличивать свою плохое самочувствие.

Дева

Аккуратный образ жизни этого знака помогает снизить стресс, а тщательное ведение домашнего хозяйства снижает вероятность развития инфекций. Дева не будет ждать распространения симптомов и проконсультируется с профессионалом. Она известна своей острой интуицией, поэтому вовремя обращается к специалистам.

Козерог

Ипохондрия Козерога происходит в основном из-за того, что его пессимистический характер преобладает над оптимизмом. Он стремится усугубить малейшее недомогание и постарается вылечить себя по рецептам от бабушек. Уроженец этого знака скрывает болезнь от окружающих, пока она не ухудшится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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