Три знака ждет профессиональный рост, а одному "поднимут тонус" любовные приключения: гороскоп на 7 июля

В среду, 7 июля, у Тельцов произойдет день расслабления и отдыха, Овны "откроют двери" в новые возможности, а Близнецы примут достаточно смелые решения. В то же время Ракам необходима медитация, Львов ждет путешествие, а Весы будут иметь вдохновение на выполнение сложной работы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 7 июля. Согласно ему, некоторых ждут успехи в профессиональной сфере, кто-то попадет в светское общество, а одному из знаков необходимо вести себя правильно.

Овен

Вы стоите на пороге нового направления в работе, перед вами открываются новые двери и новые возможности, которые сначала могут показаться очень перспективными, но вам следует тщательнее выбирать, чтобы потом карета не превратилась в тыкву.

Телец

День расслабления и отдыха, вы уже запустили и автоматизировали определенные производственные процессы, и теперь можете только наблюдать за ними со стороны, без особого напряжения и лишних нервов.

Близнецы

Решения, которые вы сегодня принимаете, могут быть достаточно смелыми и внезапными, неожиданными даже для вас, но вы делаете правильные шаги, которые ведут вас к цели кратчайшим путем.

Рак

Вам сегодня не помешает немного медитации и погружения в себя в поисках наилучшего решения. Тем более, когда у вас есть такая возможность – спрятаться от людей и провести время наедине с собой и своими мыслями.

Лев

Хороший день для любого передвижения, не смотря на жару и различные преграды, сегодня вы будете удивительно собраны, активны, готовы к приключениям и путешествиям. И деньги можно получить дополнительные, которые тоже в дороге не будут лишними.

Дева

Можете проявить сегодня все свои лучшие качества – вы сейчас в тонусе и можете продемонстрировать высокий профессиональный уровень. И не только своим коллегам или руководству, а также конкурентам, которые по достоинству оценят вашу экспертность.

Весы

Неизвестно откуда берутся силы и вот вы уже приступаете к тем задачам, за которые раньше боялись даже подумать. Сегодня вам под силу чрезвычайно сложная работа, как интеллектуальная, так и физическая.

Скорпион

Сегодня обстоятельства требуют, чтобы вы приложили весь свой ум для решения текущих задач, проанализировали все данные, сделали правильные выводы, подвели итоги и верно расставили приоритеты.

Стрелец

Есть все шансы попасть в высший свет, возможно, на какое-то заседание или светскую вечеринку, там, где собираются сливки общества, и где вы тоже можете смело заявить о своих амбициях.

Козерог

Бывают дни, когда нужно двигаться гораздо быстрее и действовать смелее, чем обычно. И именно сегодня вам нужно быть очень решительными и не бояться никаких преград. Единственное "но" – стараться никого при этом не обижать.

Водолей

Любовные приключения способны значительно поднять ваш тонус. Тот, кто уже давно смотрит на вас с обожанием, сегодня может наконец решиться и заявить о своих чувствах. И вы, кажется, будете совсем не против такой перспективы.

Рыбы

Сегодня – один из тех дней, когда нужно вести себя очень правильно, ни в чем не рисковать, соблюдать законы и субординацию, ибо последствия хотя бы малейшей неправды можете разгребать потом долгие годы.

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