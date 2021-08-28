Три знака, с которыми невозможно заскучать: наслаждаются каждым днем

Существуют люди, которые то и делают, что попадают то в передряги, то в забавные ситуации. Приключенческий характер у них с рождения.

Астрологи издания Сlindoeil назвали три знака, с которыми никогда не бывает скучно. Если у вас есть друзья из этих трех звездных знаков, скорее всего, через несколько лет у вас будет несколько сумасшедших историй, которые вы расскажете своим внукам.

Близнецы

Если вам нравятся веселье и бесконечные вечеринки, скорее всего, ваш лучший друг – Близнецы. С ним невозможно строить планы, ведь каждое мгновение превращается в настоящие американские горки. Этот знак будет менять свое мнение внезапно, часто, и в течение всего вечера. Он говорит, что лучшие вечеринки - это те, которые мы не планировали. Любопытный и открытый по натуре, будет проводить время, делясь с вами своими последними открытиями или знаниями. Прирожденный коммуникатор, сделает любую минуту общения с друзьями еще более увлекательной.

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Стрелец

Стрелец легко относится к жизни. Он наслаждается каждым своим днем, как если бы он был последним. С его помощью вы научитесь жить настоящим моментом. К тому же Стрелец – вечный оптимист. Он всегда будет знать, как воспользоваться ситуацией, и видеть стакан наполовину полным, а не наполовину пустым. С ним невозможно провести плохой вечер. Даже если ваш вечер станет скучным, он найдет способ посмеяться над этим. Если у вас есть друг-Стрелец, берегите его.

Водолей

Водолей входит в вашу жизнь, как глоток свежего воздуха. Это поможет вам стать более свободным, независимым, более открытым. Он нонконформист. Водолей не любит обычных людей и вещи. Ему нравится оригинальность, он ценит разницу. С ним ваши вечера никогда не будут скучными. Он сделает все, чтобы подбодрить вас, заставив по-новому взглянуть на проблему.

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