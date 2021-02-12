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Три знака, которым не повезет в год Быка

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Год Белого Металлического Быка принесет для некоторых знаков вызовы и неприятные приключения – они будут находиться в напряжении, тревоге и эмоциональных всплесках.

В частности, как OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка, в 2021-м будет не слишком везти тем, кто родился в год Дракона, Козы и Собаки.

Для Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)год обещает быть бурным и непредсказуемым, полным эмоциональных всплесков, с которыми придется как-то бороться. Их будет тянуть попробовать все на свете, лезть куда-то в неизведанное, получать по рукам, и все равно стремиться к адреналину.

Больше всего неприятностей, впрочем, будет приносить собственная эмоциональная нестабильность, из-за которой могут страдать и сами Драконы, и их окружение. Поэтому в семье могут быть весьма неприятные моменты, когда отношения обостряются из-за резких слов или немотивированных поступков.

Немало приключений ожидает и Козу (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015), которая захочет себя испытать, проверить на прочность и участвовать в различных соревнованиях и противостояниях, таким образом постоянно нарываясь на различные вызовы и скандалы. Напряжение иногда может быть достаточно сильным и даже опасным. Поэтому лучше отдавать предпочтение все же мирным и цивилизованным соревнованиям.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) тоже не сможет в этом году расслабиться, потому что ожидает, что из-за каждого угла вот-вот вынырнет какая неожиданность, и чаще всего она не будет приятной. Поэтому она постоянно будет находиться в напряжении и тревоге, потому что все нужно будет держать под контролем. Особое внимание нужно обращать на финансы, которые имеют тенденцию где-то исчезать, в том числе из-за невнимательности, мошенничество и кражи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы и улучшится личная жизнь.

  • Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), по ее словам, могут стать финансово успешными в 2021 году.

  • Те, кто родился в год Быка, согласно гороскопу Соломки, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах.

  • Тиграм Металлический Бык принесет общение и установления новых связей для начала собственного бизнеса, а у Котов появится гораздо больше возможностей и предложений.

  • У тех, кто родился в год Дракона, 2021-й будет бурным и непредсказуемым, полным эмоциональных всплесков. На помощь могут прийти медитативные или дыхательные практики.

  • УЗмей, год обещает быть творческим – захочется заниматься прекрасными вещами, которые делают мир вокруг нас более гармоничным. Изменения будут в личной жизни и даже во внешности, а карьера может пойти вверх.

  • Соломка также дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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