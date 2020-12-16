Текущий астрономический год принес нам 7 солнечных и лунных затмений, 15 срединных точек между ними, два затмения, совпадающих с Днями Силы и две интересные нумерологические даты – 02.02.2020 и 22.02.2020.

Эти факторы обусловили мощные трансформационные воздействия: пандемию, падение экономик, стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, пожары, нашествие саранчи) и техногенные катастрофы (взрыв в Бейруте, обострение локальных военных конфликтов).

Казалось бы – завершились коридоры затмений, и поток катастрофических перемен должен остановиться. Но уходящий год оставил нам еще один мощный сюрприз. В день Зимнего Солнцестояния.

Самые древние культуры нашей планеты отмечали Новый год в самую длинную ночь – в ночь Зимнего Солнцестояния, с 21 на 22 декабря.

И индейцы Северной и Южной Америк, и славяне, и народы Индии, и кельты, и народы Северной Африки – очень многие – считали, что в ночь Зимнего Солнцестояния старое Солнце гибнет, да и сама Вселенная исчезает, и Боги творят Новое Солнце и Новую Вселенную. Всю ночь обрядово помогали Высшим Силам творить Новую Вселенную, и опасались, что утром Солнце может и не взойти.

Но когда Солнце восходило – все радовались. Будет новая Вселенная, будет новое Солнце! Все наши надежды, стремления и желания в новой Вселенной воплотятся в жизнь.

Зимнее Солнцестояние много тысяч лет отмечают обрядово. И даже сейчас сотни миллионов людей по всей Земле будут обрядово отмечать этот праздник. С зажиганием 120 свечей, со встречей восхода Солнца, с бенгальскими огнями, с призывом стихий и песнопениями.

У древних год начинался на Зимнее Солнцестояние и им же и завершался. Сейчас так начинается и завершается астрономический год. Это волшебный и мистический праздник, когда свершаются чудеса. В него закладываются все полезные события текущего года – ведь меняется само время, ход времени.

Но Зимнее Солнцестояние преподносит нам еще один сюрприз. Происходит редкое астрономическое явление – соединение планет Юпитер и Сатурн. Начнется оно 21 декабря в 20:21 по киевскому времени.

И здесь мы видим не только астрологическое явление соединения двух величайших планет в нашем небе, но и нумерологический феномен в дате: 21.1220:21 Зеркальные цифры "21.12", четыре двойки, и дважды число 21.

Четыре двойки создают неравновесность, как и 12.21. Но дважды наличие числа 21 придает неравновесности новую точку равновесия. Так как число 21 – это три "7", 21 = 7 + 7 + 7. Имеем дважды по три семерки (помощь созидательных сил), которые уравновешивают систему на новом уровне. Кроме того, два числа 21 раскладываются на 6 семерок, что вызывает возникновение гармонии между конфликтующими полюсами.

Соединение Юпитера и Сатурна происходит раз в 20 лет и создает три цикла. Малый цикл – 20 лет, средний цикл 240 лет и великий цикл 960 лет. Поэтому во время соединения этих планет можно медитативно заложить основу благоприятных событий на все три цикла – на 20, 240 и 960 лет.

Но соединение Юпитера и Сатурна в ночь Зимнего Солнцестояния имеет и еще одну особенность. Ранее соединения Юпитера и Сатурна происходили в зодиакальных знаках земной стихии. В этот раз соединение произойдет в Водолее, и все последующие соединения также будут проходить в знаках воздушных.

Именно поэтому многие астрологи из самых разных астрологических школ в разных странах мира сходятся в одном – соединение Юпитера и Сатурна 21.12.2020 года широко распахнет вратав новую эру – Эру Водолея, в которую мы с 2012 года постепенно входим. И рассматривают это соединение как большие врата в новое будущее.

Но и на этом сюрпризы Зимнего Солнцестояния не заканчиваются. На этот раз нумерологические. В 2020 году две даты, содержащие пять "2".

Первая – это 22.02.2020. Двойка считается в нумерологии числом, вызывающим двойственность, колебание, неуравновешенность. Пять двоек открыли "врата неожиданностей", "врата катастрофических перемен". Фактически, в мире все опасные и глобальные события "стартовали" сразу после 22.02.2020.

Дата же 22.12.2020 также содержит неравновесность пяти "двоек". Но содержит и единицу. Единица в нумерологии – это "Бог, Первопричина, скрытый Двигатель Вселенной". Поэтому число 22.12.2020 закроет "врата катастрофических перемен", привнесет новую стабильность. Но уже новую стабильность в совершенно новом мире, который уже начал формироваться.

Итак, Зимнее Солнцестояние. Тройные врата. Врата нового Солнца. Врата в эру Водолея соединения Юпитер-Сатурн. И нумерологические врата "пяти двоек".

Эти тройные врата станут важной вехой в истории человечества. Ведь три таких важных события уже больше никогда не совпадут. Это и будет завершающим подарком 2020 года!