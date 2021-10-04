Три самых властных женщины по знаку зодиака: привыкли держать все под контролем
Люди различаются по темпераменту и характеру. Одни любят свободу и доверяют партнеру, в то время как другие подозревают и видят предательства везде.
Астрологи издания Ultimora выделили три самых властных женщины по знаку зодиака. Они привыкли держать все под контролем.
Стрелец
Рожденные под этим знаком по своей природе ревнивые и недоверчивы. Они способны жить в вечных подозрениях. Вспышки ревности случаются часто, поскольку они считают партнера своей собственностью. Даже в отношениях дружбы и по отношению к детям женщина-Скорпион чрезвычайно собственническая.
Лев
Представительницы этого знака любят быть в центре внимания, поэтому считают недопустимым даже думать, что их партнер может интересоваться другой женщиной. Женщины-Львы ревнуют ко всему.
Козерог
Женщины- Козероги обладают собственническим характером. Они прагматичны, рациональны и с трудом открывают свои сердца другим, чтобы не быть разочарованными или обиженными. Люди этого знака никогда полностью не доверяют своему партнеру.
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