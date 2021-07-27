Три самых суеверных знака зодиака: верят в приметы и боятся беды

Если черная кошка прошла мимо вас и вы предпочли пойти другой дорогой, пора признать, что вы очень суеверны. По словам экспертов по звездам, вера в те или иные знаки судьбы зависит от знака созвездия, под которым вы родились.

Астрологи издания Fabiosa назвали три самых суеверных знака зодиака, которые верят в хорошие и плохие приметы. Они убеждены, что одно событие в их жизни влияет на другое.

Рыбы

Представители этого знака принимают решения всю жизнь, полагаясь на свою интуицию. Иногда в этом есть смысл, но на мелочи повседневной жизни представители этого знака могут реагировать нерационально.

Близнецы

Этот знак зодиака отличается двойственной натурой и не всегда знает, как правильно реагировать на вызовы и сложные задачи. Он может полагаться на приметы, принимая важные решения, или искать знаки судьбы, вместо того, чтобы действовать решительно.

Скорпион

Уроженцы этого знака подозрительны и склонны думать, что их враги распространяют слухи или что они замышляют против них заговор. Эти подозрения, подкрепленные богатым воображением, не дают им покоя, а привычка верить в приметы только усугубляет ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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