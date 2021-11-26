Три самых романтических знака зодиака: они знают, как подарить партнеру сказку

Романтика необходима в отношениях для поддержания эмоциональной связи между партнерами. Однако не все умеют проявлять свои эмоции, что может стать проблемой в союзе.

Эксперты по звездам издания Stylecaster назвали три самых романтичных знака зодиака. Они хорошо знают, как подарить сказку любимому человеку.

Овен

Уроженцы этого знака являются инициаторами в отношениях, они любят планировать романтические свидания и поездки. Овны всегда хотят, чтобы в союзе бурлили эмоции, и очень внимательно относятся у чувствам партнера.

Рак

Представители этого знака известны своей нежностью. Они знают, как заставить партнера почувствовать себя любимым и желанным. Раки уделяют много внимания деталям и любят удивлять сюрпризами.

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Скорпион

Рожденные под этим знаком хорошо умеют определять свои собственные недостатки и работать над ними. У Скорпионов есть все, что нужно, чтобы отношения были гармоничными и романтичными. Они ценят парнетра, но для них важна взаимность: если ее не будет, представители знака могут "замкнуться".

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