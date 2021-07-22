Три самых обидчивых знака зодиака: их "прихоти" могут испортить отношения

Вы когда-нибудь сталкивались с кем-то, кто по той или иной причине внезапно прекращает с вами разговаривать, отказываясь объяснять почему? Есть люди, которые предпочитают молчать, а не сразу решать проблему.

Эксперты по звездам издания Femina назвали три самых обидчивых знака зодиака. Очень "пассивно-агрессивный" настрой характерен Ракам, Рыбам и Львам.

Рак

Гиперчувствительный Рак склонен принимать все близко к сердцу. Когда этот знак расстроен, он закрывается в себе. Ему комфортнее обижаться и не разговаривать, чем честно сказать, что у него на душе. Собеседнику придется угадывать, что могло расстроить уроженца этого знака.

Рыбы

Представители этого знака чувствуют себя некомфортно в конфликтах, поэтому избегают их. Таким образом, когда этот знак расстроен, чтобы избежать бытовых сцен, он предпочитает дуться. Если вы спросите его, о чем он думает, этот знак не откроется вам.

Лев

Рожденным под этим знаком не хватает уверенности в себе. Они возмущаются, когда слышат в свой адрес замечания от окружения. Этот знак всегда стремится быть лучшим в глазах других, и в конфликте обычно злится на себя больше, чем на оппонента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новолуние в июле "перевернет" жизни пяти знаков зодиака. Они получат возможность улучшить свое финансовое положение и осуществить мечты.

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