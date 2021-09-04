Три самых ленивых знака зодиака: не готовы работать на результат

Каждый из нас испытывал чувство лени, когда хочется полежать на диване и отложить все дела на потом. И можно заметить, что некоторым проще подавить в себе это чувство и заставить заняться полезными делами.

Астрологи издания Health is Choice отметили три самых ленивых знака. Они не готовы работать, добиваться целей и брать на себя ответственность.

Лев

Представители этого знака очень любят лениться. Им нужно долго настраиваться даже самые простые вещи, например, чтобы помыть посуду. Они не хотят работать и занимать какую-то должность.

Телец

Рожденные под этим знаком предаются лени не только с чувством истинного удовольствия, но и без малейшего угрызения совести. Они считают, что человек создан для лени, как птица для полета.

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Рыбы

Уроженцы этого знака любят прикрывать свою лень и имитировать буйную активность. Они будут искать все возможные варианты, чтобы избежать любой работы.

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