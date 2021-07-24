Три самых кокетливых знака зодиака, которые обожают флирт

Некоторые знаки не могут сделать первый шаг, когда они влюблены, другие - заводят разговор с кем угодно. Кокетливые в душе люди любят чувствовать себя желанными и вести свою "игру".

Эксперты по звездам издания Femina выделили три знака, которые привлекут любого. Они считают такими Львов, Скорпионов и Близнецов.

Лев

Этот знак очень хорошо привлекает внимание к своей персоне. Он любит флиртовать и чувствовать симпатию в свою сторону. Представитель этого знака обожает завоевывать, поэтому чем менее восприимчив его поклонник, тем больше он будет делать заботливые жесты и говорить лестные слова.

Скорпион

Самый харизматичный знак зодиака. Скорпион без труда доставит удовольствие своему избраннику. Этот знак обладает даром интриговать. Чтобы привлечь внимание он найдет темы для разговора, которые лучше всего затронут вас.

Близнецы

Уроженцы этого знака очень общительны и разговорчивы. Близнецы могут легко подойти к кому угодно и долго разговаривать без неловкого молчания. В общем, соблазняет этот знак благодаря красноречивости и чувству юмора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

астролог назвала самый смелый знак зодиака. Он является наиболее отважным и решительным.

Два знака зодиака выступают категорически против брака, боясь потерять свободу. Их танком не загонишь под венец.

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