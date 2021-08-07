Три самых капризных знака зодиака

Некоторые люди отличаются постоянными перепадами настроения. Они очень капризны и порой сами не знают, чего хотят.

Астрологи издания Femina выделили три самых привередливых знака зодиака. Скорпион, Телец, Близнецы попали в этот список.

Скорпион

Представители этого знака очень напряжены. По своей природе они чувствительны, и от своего желания могут быть очень общительными или наоборот закрыться в себе. Изменения в поведении Скорпионов и делают их капризными людьми.

Телец

Уроженцам этого знака трудно управлять своими эмоциями. В расстроенном состоянии этот знак полностью импульсивен и доходит до крайностей. За доли секунды его спокойствие превращается в злость и агрессию. У Тельца бывают частые перепады настроения, которые ему трудно контролировать.

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Близнецы

Рожденные под этим знаком известны своей двойственностью и изменением личности. С одной стороны, это настоящие оптимисты, которые заставляют окружающих смеяться. А с другой - совсем наоборот. В плохие дни Близнецы полностью меняют свой образ жизни и предпочитают оставаться в одиночестве.

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