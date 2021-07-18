Три самых искренних знака зодиака: не скрывают своих эмоций

Некоторые знаки зодиакального круга отличаются прямолинейностью и всегда говорят правду в глаза. Овен, Рак и Дева не скрывают своих эмоций, даже если это им может навредить.

Астрологи издания Аufemini выделили считают, что этим знакам зодиака можно доверять. Но это вовсе не значит, что они не могут причинить зла: иногда правда может оказаться неприятной.

Овен

Овен всегда останется честным, даже если собеседник будет из-за этого страдать. Рожденные под этим знаком верны себе и своим принципам.

Рак

Уроженцы этого знака всегда могут сказать то, что чувствуют. Этот знак имеет мягкое сердце, хоть может казаться грубым. Он смело идет на защиту своих близких.

Дева

Эксперты по звездам считают Деву самым правдивым знаком. Он часто раздражает окружающих своими советами и критикой. Этот знак всегда искренний и в любой ситуации остается собой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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