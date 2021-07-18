Три самых хитрых знака зодиака, которые легко распознают обман

Некоторые астрологические знаки отличаются хитростью и легко могут вывести собеседника на чистую воду, если он решит их обмануть. Они всегда достигают поставленных целей и умеют задавать нужные вопросы.

Специалисты по звездам издания Аufeminin выделили трех представителей зодиакального круга, которые полагаются на свою сильную интуицию и умеют читать людей. По их мнению, это Скорпион, Близнецы и Дева.

Скорпион

Рожденные по этим знаком настоящие прирожденные сыщики. Они имеют хорошо развитую интуицию и всегда замечают недоговоренность в словах собеседника. Скорпионы особенно преданны своим родным и друзьям, поэтому если им солгать, можно навсегда потерять доверие.

Близнецы

Близнецы прирожденные мастера искусства общения. Они знают, как задавать правильные вопросы и обращают внимание на невербальное общение. Умеют распознавать ложь по поведению оппонента. Их очень сложно обмануть. Представители этого знака откроются только тем, в ком будут полностью уверенны.

Дева

Уроженцы этого знака хорошо анализируют, поэтому всегда обращают внимание на мельчайшие детали. Если вы попытаетесь обмануть Деву, вы быстро обнаружите, что она на шаг впереди вас. Хитрость же помогает им решить нужные задачи и добиться желаемого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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