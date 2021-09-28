Три самых эгоистических знака зодиака: ставят свои интересы выше других

Эгоист - это человек, который думает и заботится лишь о себе, не предавая никакого значения чувствам близких людей. Ему важны только его интересы.

Астрологи издания Belikeyou отметили три самых эгоистических знака зодиака. В любви и на работе они ставят свои интересы выше других.

Телец

Рожденные под этим знаком являются самовлюбленными. Они любят быть в центре внимания и вызывать восхищение у других, но как только у них попросить помощь, они сразу отказываются помогать и могут даже прекратить общение.

Лев

Эгоистичные Львы знают об этой черте своего характера и гордятся этим. Они хотят, чтобы все восхищались их персоной. Чтобы хорошо ладить с людьми этого знака, собеседнику необходимо проявлять к ним внимание.

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Водолей

Рожденные под этим знаком предпочитают переживать лишь за свою жизнь. Им важно быть полностью уверенными в своем партнере, который должен быть готов ради них на все. Они резкие, поэтому завоевать их доверие очень сложно

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