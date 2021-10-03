Три самых честных знака зодиака: не терпят лжи и говорят, что думают

Ложь - это явление, которое многие ненавидят, но в то же время используют в своих целях. Однако есть люди, для которых честность важнее всего.

Астрологи издания Belikeyou назвали три самых честных знака зодиака. Они не терпят лжи и всегда говорят то, что думают.

Стрелец

Свободные, оптимистичные Стрельцы всегда озвучивают то, что их волнует. Они не хотят причинять боль близкому человеку, поэтому считают своим долгом говорить правду, признавать ситуации, какими бы сложными они ни были, и двигаться дальше.

Овен

Правдолюбивые Овны никогда не будут лгать, а предпочтут промолчать. Они очень боятся потерять к себе доверие близких. Поэтому люди этого знака могут скрывать некоторые детали, что помогает им выбраться с трудного положения.

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Скорпион

Рожденные под этим знаком могут быть критичными и резко высказываться, что часто заводит в заблуждение других, но на самом деле они никому не желают зла. Скорпионы легко распознают ложь, которую не терпят.

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