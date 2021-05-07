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Три самых бесчувственных знака зодиака

1.8т
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Некоторые люди менее склонны поддаваться своим чувствам и выражать их, нежели другие. Вместо сердца льдинка – это про Стрельцов, Овнов и Водолеев.

Эти толстокожие знаки зодиака почти не поддаются влиянию извне. И при этом сами не задумывают о том, как их слова или действия могут сделать больно окружающим. Почему представители некоторых созвездий менее сентиментальные, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Стрелец

Особых эмоций может не проявлять. Он жесток и почти ничто и никогда на них не влияет. Эти люди стремятся получать удовольствие от жизни и считают выяснения отношений пустой тратой времени. Даже разговоры других людей за спиной не могут заставить Стрельца потерять контроль.

Овен

Овен очень импульсивный и спонтанный человек. Он не любит тратить свое время на размышления о своих чувствах и старается как можно больше наслаждаться жизнью без сентиментального багажа.

Водолей

Он почти ничего не чувствует. Этот знак зодиака привык высказывать свое мнение в любой ситуации, не думая о том, как это скажется на других людях. Ему сложно понять других и их проблемы, хотя нельзя сказать, что Водолей лишен эмоций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Нечет Татьяна Нечет
Тема
Астрологический прогноз
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