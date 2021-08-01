В скором времени Землю ожидает сразу три ингрессии (вхождения) высших планет в другие знаки Зодиака. Именно эти планеты формируют основные социальные процессы.

Для понимания грандиозности данного астрологического события надо сказать, что дальние планеты (Уран, Нептун, Плутон) настолько медленно движутся по отношению к Земле, что пребывают в одном и том же знаке Зодиака по много лет. Причём каждая планета имеет свои периоды обращения.

Поэтому такая почти одновременная ингрессия сразу всех высших планет в новые знаки – нечастое явление. Попадая в новый знак Зодиака, планета начинает проявляться совершенно по-новому. А когда все социальные планеты одновременно входят в новые знаки, мир меняется по всем параметрам. Происходит полная общемировая перенастройка.

Осуществляться этот процесс будет постепенно, как и всё, что касается высших планет, и окончательно завершится в 2026-ом году. К этому времени Плутон перейдёт в знак Водолея, Уран – в Близнецы, а Нептун – в знак Овна.

Поскольку описывать все перемены, которые начнутся в мире с 2026 года, слишком долго, посмотрим, как данные ингрессии могут отразиться конкретно на социальных процессах.

Начнём с Нептуна. В социальном смысле Нептун отвечает за идеологию, под его влиянием формируются господствующие в обществе убеждения, идеи, взгляды, верования. Овен – знак Огня, силы, энергии, напора, агрессии. Дипломатия не входит в его приоритеты: если он намечает себе цель, то идёт к ней напролом, без оглядки на окружающих. Поэтому Нептун в Овне, совершенно очевидно, сформирует довольно агрессивную идеологию, по которой победителей не судят: кто сильнее, тот и прав.

При этом Плутон в Водолее поможет закрепить такие идеи с помощью самых передовых технологий. Плутон в астрологии непосредственно отвечает за все социальные и политические процессы, а знак Водолея – за новейшие открытия в области науки и техники, а также за коллективную деятельность, направленную на общие цели. Вот и выходит, что Плутон в Водолее сформирует такую систему управления социумом, которая полностью будет опираться на технологии.

Во всех смыслах: технологии как процесс управления массами, технологические разработки в самых разных областях, новейшие технологии учёта и контроля в социуме и т.п. И всё это, напомню, будет происходить под лозунгами идей Нептуна в Овне: агрессивно, напористо, без обсуждения и дипломатии.

И надо ж такому случиться, что ещё одна социальная планета – Сатурн в 2026 – 2027 годах тоже будет находиться в огненном и напористом Овне… Сатурн в социальном плане представляет власть, правила и предписания – этакий всемирный законодатель и судья в одном лице. Думаю, мало кто хотел бы, чтобы его судебное разбирательство вёл такой упрямый, агрессивный и безапелляционный судья, каковым является Сатурн в Овне…

Уран в Близнецах тоже не останется в стороне от этих тенденций. Если до сих пор Уран чудил в Тельце (с 2018 года), нанося прежде всего материальный ущерб – через взрывы, землетрясения, пожары, наводнения, прочие природные и рукотворные катаклизмы, – то с 2026 года он начнёт чудить в сфере коммуникаций, информации, обучения, контактов и перемещений, будет неожиданно и непредсказуемо вносить сумятицу и неразбериху во всё, что касается общения и взаимопонимания.

Происходить это может в том числе с использованием новейших технологий, так как Уран тоже отвечает за этот сектор науки. Поэтому нас внезапно могут отключать от привычных каналов коммуникаций и, наоборот, управлять нами через специальные системы связи. Технические разработки в этих сферах постепенно в корне изменят привычные нам формы обучения, способы создания и передачи информации, типы передвижения и виды контактов.

Ну, и вишенка на торте: Юпитер в 2026 – 2027 году будет проходить по знаку Льва, а значит, станет очень заносчивым и тщеславным. Поэтому мировые лидеры и те, кто будет являться реальными управителями мира (Юпитер – влиятельность, авторитет), начнут наперебой меряться своим величием и важностью. Каждый из них будет считать себя самым царственным царём. А если учитывать наши реалии, то уместнее сказать: самым императорским императором. И, как в той присказке, затрещат у холопов чубы, пока их паны будут драться за власть… Амбиции сильных всегда оборачиваются страданиями слабых.

Вот такие нас вскоре ожидают времена. Обращаю внимание, что именно в начале вхождения планет в новые знаки их характеристики проявляются наиболее ярко. Хотя и в последующие годы, пока Плутон и Нептун (самые медлительные) будут находиться в своих новых знаках, тенденции, заложенные в их характеристиках, продолжатся. Нептун пробудет в Овне до 2038-ого, а Плутон в Водолее до 2041 года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал