Три лучших любовника по знаку зодиака

Некоторые люди в постели действительно способны приводить в восторг своих партнеров. Когда дело доходит до занятий любовью, у Тельцов, Весов и Скорпионов это получается лучше других.

Каждый стремится удовлетворить своего партнера, но некоторые в этом от природы более талантливы, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Телец

Лучший любовник из всех. Им управляет Венера, планета любви, поэтому Телец самый талантливый и горячий в постели. Если проведете ночь с этим чувственным и сексуальным знаком зодиака, вы точно не пожалеете об этом. Телец – очень нежный, не любит не торопиться и действительно наслаждается каждым моментом. Он обожает доставлять удовольствие своему партнеру. В постели Тельцу лучше всего подойдет другой Телец, Весы, Скорпион или Стрелец.

Весы

В постели – просто огонь. Ими также управляет Венера, поэтому Весы являются сверхчувственным знаком и нуждаются в сексе, чтобы чувствовать себя живыми. Эти люди очень внимательные любовники, поэтому стараются доставить удовольствие своему партнеру. Весам будет комфортнее с Весами, Тельцом, Скорпионом или Львом.

Скорпион

Мастер постельных утех. У него настолько сильная сексуальная привлекательность, что многим очень трудно устоять перед таким соблазнителем. В спальне Скорпионы полностью отдаются сексуальной страсти и любят пробовать что-то новое. С ними в постели точно не будет скучно! При этом Скорпионы могут быть очень ревнивыми, а также собственниками, даже когда дело доходит до интима. Лучший секс возможет с другим Скорпионом, Тельцом, Весами, Раком и Рыбами.

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