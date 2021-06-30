Трем знакам зодиака в июле сказочно повезет

Настоящие счастье и радость ждут в июле людей, родившихся под тремя созвездиями. Таким знакам зодиака, как Овен, Телец и Лев очень повезет во всем.
В жизни Овнов наступит стремительное улучшение, Тельцов ждет умиротворение, а Львов – сплошной праздник. Такой прогноз на картах таро эксклюзивно для OBOZREVATEL сделала таролог и прогнозист Ольга Соломка.
Овен
Начнется стремительное улучшение во всех сферах жизни. Настроение станет лучше, прибавится уверенности, удастся добиться высокого авторитета у коллег и начальства. А потому вероятен взлет по карьерной лестнице, а за ним – и финансовый успех.
Телец
Для представителей этого знака зодиака июль будет счастливым солнечным месяцем, когда работа не будет напрягать, семья и родные будут в полном порядке, а любимый человек – рядом. Все вокруг будет происходить самым удачным образом.
Лев
Впереди – целый месяц веселья, радости и приятных встреч. Для Львов июль превратится в один сплошной праздник с утра до ночи.
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