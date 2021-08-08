Трем знакам зодиака трудно поставить точку в отношениях и забыть бывшую любовь
Некоторым людям трудно забыть бывшую любовь или пережить трудности с восстановлением после разрыва. Им нужно много времени, чтобы оправиться от разбитого сердца, в то время как другие быстро встают на ноги, знакомясь с новыми людьми.
Астрологи издания Flair назвали три знака, которым трудно пережить расставание. Они еще долгое время думают о своих бывших и не отпускают ситуацию.
Рыбы
Уроженцы этого знака романтичны, и им тяжело пережить потерю отношений, поэтому долгое время они не могут забыть бывшего. Рыбы часто заходят в социальные сети и смотрят фото бывшей любви. Чувствительным Рыбам трудно справиться со своими эмоциями.
Весы
Представители этого знака очень сильно привязываются к своим половинкам. Когда дело доходит до разрыва, они начинают паниковать и не знают, как жить дальше. Они теряют радость в жизни и много грустят.
Лев
Рожденные под этим знаком также нелегко переживают не лучшие перемены в жизни. Они с болью отпускают человека и еще долго остаются одни. Им сложно забыть свою любовь и погасить чувства.
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