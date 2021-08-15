Трем знакам зодиака трудно показывать свои чувства: это может стать проблемой в любви
Неуверенность в себе и закрытость мешает построить гармоничные отношения. Как говорят психологи, избегая конфликтов, мы ищем защиту и не можем быть откровенными в общении друг с другом.
Астрологи издания Оfficielles считают, что трем знакам зодиака трудно показывать свои чувства. Им сложноо найти любовь и создать семью.
Скорпион
Несмотря на их очень добродушный характер, с уроженцами этого знака всегда следует быть настороже. Их часто представляют как самый коварный знак зодиака. Они очень беспокоятся о себе и предпочитают не открываться, а прятаться за оболочкой цинизма. Чтобы привлечь их внимание, нужно хорошо постараться.
Дева
Девы, по словам экспертов, настоящие перфекционисты. Их стандарты очень высоки. Они проводят много времени, наблюдая и анализируя поведение других. Так что потребуется много времени, чтобы решить, что вы заслуживаете место в их жизни.
Стрелец
Рожденные под этим знаком любители свободы. Поэтому им очень сложно идти на уступки в серьезных отношениях. К тому же им нравится флирт и романтика. Но прежде чем начать близкие и доверительное общение, они будут долго думать и решаться на этот шаг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Три знака зодиака считаются самыми привлекательными, они могут очаровать с первой встречи.
Также таролог поделилась астрологическим прогнозом для Украины. Согласно ему, в стране может появиться больше денег.