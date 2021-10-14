Кого ждет романтика, а кому звезды сулят проблемы: гороскоп на 14 октября

Водолеи будут доказывать свою любовь, а Скорпионов охватят романтические настроения. Овны смогут оказать помощь тому, кто в ней нуждается, а Рыбам придется соблюдать законы.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 14 октября. Кого ожидает счастливый и спокойный день, а для кого он будет активным и богатым на встречи, читайте дальше.

Овен

Кому-то сегодня может понадобиться ваша физическая сила. То ли мебель переставлять, то ли землю копать, а может и защитить кого-то нужно будет. Если же у вас мышцы не столь в хорошем состоянии, то придется работать головой.

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Телец

Сегодня за вас можно только порадоваться – спокойная жизнь, семейный уют, сплошная равновесие, когда никто вас никуда не подгоняет, вы можете заниматься приятными делами вместе со своими близкими.

Близнецы

Порадует приход крупной суммы денег, которыми можно распоряжаться по своему усмотрению – или себе что-то нужно купить, или своих близких порадовать, или отложить их на светлую и красивую мечту.

Рак

Приходят новые идеи относительно того как заработать деньги. Причем, касаться они могут некоего перспективного семейного бизнеса, того, что вы можете реализовать вместе с компанией или с семьей.

Лев

Сегодня вам повезет, особенно в вопросах, касающихся международных контактов. Возможно, у вас налаживается сотрудничество с иностранными компаниями, или вам дают право на выезд или работу.

Дева

Скорости сегодня будут просто безумными, вы пытаетесь успеть сделать много дел, охватить как можно больше возможностей, посетить как можно больше мест, словом, будет немало дорог и общения.

Весы

У вас сегодня будет праздничное настроение, когда вокруг собираются замечательные люди, друзья, семья и вы чувствуете себя счастливыми и довольными, хотя особых причин для этого может и не быть.

Скорпион

Среди осени вас вдруг могут охватить романтические настроения. Любовь не выбирает сезон, поэтому наслаждайтесь моментом, ведь приятные эмоции вам гарантированы, независимо от того, как долго это будет продолжаться и чем закончится.

Стрелец

Учиться, как известно, никогда не поздно, вот и сегодня у вас появляется потребность овладеть новыми знаниями или навыками, и вы сядете за изучение необходимых дисциплин. Тем более, что давно уже стремились это сделать.

Козерог

Для вас начинается новый этап в жизни, когда вы задумываетесь над тем, что вас сейчас не устраивает и постепенно вы приходите к мысли, что же вам нужно изменить прямо сейчас, чтобы прийти к нужному результату.

Водолей

Хотя некоторые считают борьбу за любовь бесполезной, сегодня вы будете доказывать любимым, что именно вы - лучший вариант. Постарайтесь все же не применять силу. Лучше всего применять обаяние и чувство юмора.

Рыбы

Обстоятельства требуют от вас четкости и честности, приходится быть очень правильными, соблюдать все законы и стандарты, если вы, конечно, хотите достичь нужного вам результата.

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