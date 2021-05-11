Трем знакам зодиака крупно повезет с 11 мая

Денежное новолуние 11 мая обещает большие возможности Тельцам, Девам и Козерогам.

Для многих знаков зодиака следующие две недели сулят много позитивных перемен, написала на своей странице в Facebook астролог Марина Скади.

После новолуния 11 мая благоприятные возможности ждут Тельцов, Дев и Козерогов. Для них откроются новые финансовые возможности, произойдет укрепление материального фундамента. Все определится, прояснится, удастся достигнуть комфорта и хорошего настроения.

"Конечно же, стоит настроиться. Вечером 11 мая или утром-днем 12 мая напишите список дел, составьте планы, и для вас этот лунный месяц окажется очень эффективным", – добавила эксперт.

Представители знаков Рак и Рыбы также получат бонусы от Вселенной: у них начнется хороший период для решения имущественных вопросов, возможно долгожданное удачное приобретение или продажа жилья, земельного участка, подписание соответствующих соглашений.

Однако сложно придется Скорпионам: оппозиция новолуния к их Солнцу заставит выйти из зоны комфорта, пересмотреть планы на будущее, от чего-то отказаться, сделать выбор, чтобы двинуться в направлении реализации своих целей.

Львам и Водолеям придется понервничать, так как это не дружественные Тельцу знаки. Их могут ждать проблемы в профессиональной сфере.

Ближайший лунный месяц – нейтральный период для Овнов, Близнецов, Весов и Стрельцов. У них установятся хорошие отношения с близкими родственниками, удастся получить от них поддержку, моральную и даже материальную. Возможен также дополнительный небольшой приток денег из разных источников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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