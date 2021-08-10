Трем знакам зодиака чаще всего везет в лотерее: могут выиграть крупную сумму

Вы надеетесь, что однажды сумеете выиграть джекпот? А думали ли вы, что астрологический знак может повлиять на ваши шансы стать миллионером.

Австралийское исследование составило рейтинг астрологических знаков в зависимости от того, удачливы они или нет в азартных играх, пишет Сosmopolitan.

Дева

На третьей позиции находится знак Девы с 8,9% победителей. Они методичны и очень организованы. Можно с уверенностью сказать, что уроженцы Девы имеют особые ритуалы и играют систематически, поэтому часто и выигрывают.

Близнецы

На втором месте находится знак Близнецов с 9,9% победителей. Этот знак бесстрашен и любит веселиться. Игры - настоящая страсть для них. Неудивительно, что они любят играть в лотерею и не боятся попытать счастья.

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Рыбы

На вершине пьедестала - Рыбы, с 11,6% победителей. Такой результат неудивителен: Рыбы - мечтатели и самый интуитивный знак.

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